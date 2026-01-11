Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 tır ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR