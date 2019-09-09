Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde nikah kıyıldı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde nikah kıyıldı

56 dakika önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Mithras Tapınağı'nın da bulunduğu Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınır karakolu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, ilk defa bir nikaha ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde nikah kıyıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Mithras Tapınağı'nın da bulunduğu Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınır karakolu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, ilk defa bir nikaha ev sahipliği yaptı.


Tarihi mekanda evlenen çift, duygularının anlatılmaz olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirtti. Murat Dalbal ve Nurşin Tuğrul çifti tarihi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde bir ilke imza atarak nikahlarının burada kıyılmasının ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyledi. Nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından bir açıklama yapan Dalbal ve Tuğrul çifti, "3 bin yıllık mazisi olan bir mekanda ilk defa nikah kıymak bizim için kıymetli bir anı olarak yer edecek. Diyarbakır'ın köklü tarihi içinde bugünkü nikah bizim kişisel tarihimizi de unutulmaz bir gün olarak yer edecektir. Zerzevan Kalesi'nin 50 yıldan fazla sürecek, ileride çocuklarımızın nikahımızın burada kıyıldığını bilecek olması bize farklı hissettiriyor. Diyarbakır için açık hava müzesi diyebileceğimiz bir şehir. Sadece geçenlerin gördüğü bir yer olarak değil, insanların özel olarak gelmesini istediğimiz bir yerdir. Zerzevan Kalesi de bu bağlamda görülmesi gereken bir mekan olduğunuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Nikahı kıyılan damat Murat Dalbal, Fotono21 Fotoğraf Derneğine üye fotoğrafçı olduğunu söyledi. Dalbal, "Dernek olarak Diyarbakır'ı ve tarihi mekanlarını tanıtmayı hedefleyen projelerimiz oluyor. Dernek olarak yirmiyi aşkın fotoğrafçı ile 4 mevsim, gece - gündüz Zerzevan Kalesini kadrajlamayı hedefliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan kazı sorumlusu Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a ve Diyarbakır Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.


Genç çiftin yakınlarının da katıldığı nikah merasimi oldukça renkli görüntülere sahne oldu. - DİYARBAKIR

Mithras Tapınağı, Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, ücretsiz ulaşım için talimatı verdi HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde nikah kıyıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]