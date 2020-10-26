Diyarbakır'daki kursiyerler seramiğe El-Cezeri'nin "Filli Su Saati"ni işliyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirmek amacıyla açtığı çinicilik kursunda eğitim gören kursiyerler, seramiğe Anadolu'nun değişik motifleri dışında El- Cezeri'nin "Filli Su Saati"ni işledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK) ücretsiz eğitimler devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirmek amacıyla farklı branşlarda açtığı kurslarda öğrenciler uygulamalı eğitimlerde başarılı ürünler üretmeye başladı.

Anadolu tarihinin en eski el sanatlarından biri olan çinicilik kursunda eğitim alan öğrenciler, seramiğe çini işlemeye ve fırınlamaya başladı. Kursiyerler, değişik Anadolu motifleri dışında bilime dikkati çekmek için El-Cezeri'nin dönemin çok ilerisinde bir teknik kullanarak yaptığı "Filli Su Saati"ni seramiğe işledi.

Seramiklere işlenen değişik türlerde Anadolu motifleri ve El-Cezeri'nin "Filli Su Saati" fırınlama aşamasından sonra sergilenmeye hazır hale gelecek.