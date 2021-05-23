Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare'de sessizlik dikkat çekiyor.

Kent merkezinde tarihi yapılarıyla en çok ziyaret edilen Sur ilçesinde cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.