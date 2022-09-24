İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sur ilçesinde şüphe üzerine araç durduruldu. Ekipler, araç içinde yaptığı aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Araçta bulunan İ.B. ve H.P. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Tragger, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

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