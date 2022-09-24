Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

24.09.2022 12:19
Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

Diyarbakır gündem haberi... DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sur ilçesinde şüphe üzerine araç durduruldu. Ekipler, araç içinde yaptığı aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Araçta bulunan İ.B. ve H.P. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUMLAR
500
İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı Savaşın vurduğu kasaba: Staryi Saltiv Savaşın vurduğu kasaba: Staryi Saltiv
Kaynak: DHA

Tragger, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement