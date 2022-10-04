İKİNCİ SALDIRI OLDU
Diyarbakır'da öğleden sonra ambulansa yapılan taşlı saldırının ardından, bir taşlı saldırı da akşam 20.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Devleet Hastanesi'nin yanındaki Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu önünde meydana geldi. Burada park halindeki 21 BL 289 plakalı ambulansa atılan taşlarla aracın arka camları kırılırken, saldırgan kaçtı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, -
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2) - Son Dakika