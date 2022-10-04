Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2)

04.10.2022 23:34
Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2)

Diyarbakır gündem haberi | İKİNCİ SALDIRI OLDUDiyarbakır'da öğleden sonra ambulansa yapılan taşlı saldırının ardından, bir taşlı saldırı da akşam 20.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Devleet Hastanesi'nin yanındaki Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu önünde meydana geldi.

İKİNCİ SALDIRI OLDU

Diyarbakır'da öğleden sonra ambulansa yapılan taşlı saldırının ardından, bir taşlı saldırı da akşam 20.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Devleet Hastanesi'nin yanındaki Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu önünde meydana geldi. Burada park halindeki 21 BL 289 plakalı ambulansa atılan taşlarla aracın arka camları kırılırken, saldırgan kaçtı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, -


YORUMLAR
500
Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ! Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ!
Kaynak: DHA

Selahaddin Eyyubi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:55:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement