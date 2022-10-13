Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

13.10.2022 13:31
Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

"Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında son bir ayda uyuşturucu operasyonları yapıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda, 103 kilogram kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök Hint keneviri, tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 18 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 7 zanlının tutuklandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Silvan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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