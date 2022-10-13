"Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında son bir ayda uyuşturucu operasyonları yapıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda, 103 kilogram kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök Hint keneviri, tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Silvan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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