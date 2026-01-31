Diyarbakır Havalimanı'nda ILS Sistemi Yeniden Aktif - Son Dakika
Yerel

Diyarbakır Havalimanı'nda ILS Sistemi Yeniden Aktif

31.01.2026 17:50
Diyarbakır Havalimanı'ndaki ILS sistemi, gerekli kontrollerle yeniden devreye alındı.

Diyarbakır Havalimanı'nda bir süredir inşaat ve bakım çalışmaları nedeniyle askıya alınan aletli iniş sistemi (ILS), gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından yeniden devreye alındı.

Diyarbakır Havalimanı'nın ana pistinin, 2 Aralık 2025 tarihinde başlatılan inşaat ve bakım çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete kapatılmasının ardından, uçuşlar yardımcı pist üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bu tarihte ana pistte başlatılan inşaat ve onarım çalışmaları sırasında geçici ve zorunlu olarak hizmet dışı bırakılan ILS sistemi; inşaat işlerinin yapılması, kritik sahaların korunması ve sinyal güvenliğinin sağlanmasının ardından yeniden devreye alındığı duyuruldu.

Geçici süreyle kullanım dışı bırakılmıştı

Ana pistteki çalışmalar sırasında, ILS cihazlarının önünde yer alan kritik ve hassas alanların etkilenebileceği ve sinyal güvenliğinin riske girebileceği değerlendirilerek sistem NOTAM yayımlanarak geçici süreyle kullanım dışı bırakılmıştı. Devam eden teknik düzenlemelerle ILS altyapısının kritik sahaları korunarak sinyal güvenliği sağlandığı, bunun üzerine mevcut ILS sisteminin yeniden devreye alınarak yardımcı pist için 'side-step' usulüyle yaklaşma hizmeti verilmeye başlandığı ifade edildi. Side-step uygulamasında uçaklar, ILS bulunan piste hassas yaklaşma yaptıktan sonra, şartların sağlanması halinde yardımcı piste yanal manevra yaparak inişini tamamladığı aktarıldı. Havalimanında ana pistteki bakım ve onarım faaliyetleri tamamlanıncaya kadar operasyonların yardımcı pist ve 'side-step' yöntemiyle devam edeceği de ayrıca belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyarbakır Havalimanı, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

