“Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir”

Havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Gecenin karanlığı, düşünmek, hayal etmek için epey fırsat veriyor. Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı 'nın kardeşi Nihal'e yazdığı bir mektubu anımsıyorum…

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi