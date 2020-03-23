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“Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir”
38 dakika önce
Havalimanına doğru yola çıkıyoruz.
Havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Gecenin karanlığı, düşünmek, hayal etmek için epey fırsat veriyor. Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı'nın kardeşi Nihal'e yazdığı bir mektubu anımsıyorum…
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:03
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