“Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir” - Son Dakika Ekonomi

“Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir”

38 dakika önce

Havalimanına doğru yola çıkıyoruz.

“Diyarbakır’ı sevmek, mukaddes bir vazifedir”, System.String[]

Havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Gecenin karanlığı, düşünmek, hayal etmek için epey fırsat veriyor. Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı'nın kardeşi Nihal'e yazdığı bir mektubu anımsıyorum…

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:03 

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