Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat...
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Zeyyat Ceylan kazandı.
Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Zeyyat Ceylan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeyyat Ceylan 89 bin 548, AK Parti
adayı Hüseyin Beyoğlu
32 bin 402, CHP
adayı Hebun Kaplan
2 bin 410 oy aldı.
Ceylan'ın öz geçmişi
İlk, orta ve lise eğitimini Hazro
ilçesinde tamamlayan Zeyyat Ceylan, Siirt
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışan Ceylan, Eğitim Sen
ve KESK şubelerinde çeşitli birimlerde görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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