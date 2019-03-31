Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat...

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Zeyyat Ceylan kazandı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat..., System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Zeyyat Ceylan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeyyat Ceylan 89 bin 548, AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu 32 bin 402, CHP adayı Hebun Kaplan 2 bin 410 oy aldı.

Ceylan'ın öz geçmişi

İlk, orta ve lise eğitimini Hazro ilçesinde tamamlayan Zeyyat Ceylan, Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışan Ceylan, Eğitim Sen ve KESK şubelerinde çeşitli birimlerde görev yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Bağlar, Zeyyat Ceylan, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
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