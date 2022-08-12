Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

12.08.2022 17:03
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan ve serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika
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