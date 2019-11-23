Diyarbakır'ın köylerindeki çocukları piyano ve gitarla buluşturuyorlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan iki müzik öğretmeni, hazırladıkları projeyle köy çocuklarına açık alanda müzik eğitimi veriyor.

Çınar'daki Beykonat 80. Yıl Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Aylin Tanrıverdi ve Aşağıkonak Oratokulunda görev yapan müzik öğretmeni Mert Sarıgül, "Köy Çocukları Hayalleriyle Buluşsunlar" adlı proje hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla hayata geçirilen projede, köy çocuklarını hayallerini süsleyen enstrümanlarla buluşturmak isteyen iki öğretmen yola koyuldu.

İlk durak olarak Beşpınar köyünü seçen öğretmenler, açık alanda köy çocuklarına piyano ve gitar eğitimi verdi, mini konser sundu.

İlk kez gördükleri enstrümanlara dokunmanın heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Öğretmenlerin eğitim verdiği öğrenciler daha sonra hep birlikte türküler seslendirdi.

"Çocukların gözlerindeki ışıltı beni mutlu etti"

Aylin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atanmadan önce hayalinin köy çocuklarına piyano çalmayı öğretmek olduğunu söyledi.

Bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tanrıverdi, köye gelirken büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.

Aylin Tanrıverdi, tüm tatillerde bu projeyi uygulamak, köy çocuklarıyla buluşmak istediklerini dile getirerek, "Çocukların piyanoyu gördüğünde, tuşlarına bastığında gözlerindeki ışıltı beni çok mutlu etti. Bir taraftan kuş sesleri, bir taraftan ağaçlar, son derece doğal bir ortam. Bu doğal ortamda öğrencilere piyanoyu gösterirken büyük keyif aldım." dedi.

"Çocuklar ilk kez enstrümanla tanıştı"

Mert Sarıgül de köydeki çocuklara büyük bir sürpriz yapmak için geldiklerini söyledi.

Projenin tüm ülkede yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Sarıgül, televizyonda gördükleri enstrümana dokunmanın çocuklar için heyecan verici olduğunu belirtti.

Mert Sarıgül, "Çocukların kendi zeka alanlarını keşfetmelerini istiyorum. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar ilk kez enstrümanla tanıştı, hayallerindeki enstrümana dokunma şansını yakaladı. Projeyi bir yıla yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının öğrencileri bir enstrümanla tanıştırıp, müziği sevdirmek olduğunu anlatan Sarıgül, çocukların yaşadıkları ortamda bu eğitimi almasının önemine değindi.

"Bugün onları temel enstrümanlarla tanıştırıyoruz. Yarın nelerle karşılaşacaklar, biz de merak ediyoruz." diyen Mert Sarıgül, köyde açık alanda çocuklarla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.

"Hayatımda böyle mutluluk görmedim"

Çocuklardan Zafer Süer, çok mutlu olduğunu, ilk defa piyano tuşuna bastığını ve heyecanlandığını dile getirdi.

Köyde daha önce böyle bir etkinlik yapılmadığını anlatan Süer, "Hayatımda böyle mutluluk görmedim." ifadesini kullandı.

Güneş Topfal ise ilk kez köyde piyano ve gitar gördüğünü belirtti.

Televizyonlarda gördüğü enstrümanlara dokunmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Topfal, "Heyecandan elim, ayağım titriyor. Çok mutluyum. Projenin devam etmesini istiyorum." şeklinde konuştu.