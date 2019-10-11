Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin...
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin..., System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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