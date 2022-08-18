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Olay, Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Hasip Başdemir'e ait teknik servise gelen müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Telefonu alan Başdemir'in elinde batarya patladı. Başdemir, bu sırada bataryayı dışarı doğru fırlattı. Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada - Son Dakika

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