Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada

18.08.2022 11:46

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patlarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patlarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Hasip Başdemir'e ait teknik servise gelen müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Telefonu alan Başdemir'in elinde batarya patladı. Başdemir, bu sırada bataryayı dışarı doğru fırlattı. Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada - Son Dakika
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