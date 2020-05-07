DİYARBAKIR Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı - Son Dakika

DİYARBAKIR Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı

6 saat önce

Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptıDİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında doğadaki biyoçeşitlilik arttı.

Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı

DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında doğadaki biyoçeşitlilik arttı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Koronavirüs insanlar için olumsuz olarak kabul edilir, ama tabiatın doğal düzeni için olumlu yönde etki yaptı. Hevsel Bahçeleri'nde mevcut üremeyle ilgili davranışlarda, kuluçka sayısında, yavru sayısında bir pik görülmektedir" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri, biyoçeşitliliği artırdı. Dicle Nehri kıyısında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etki sağlandığı tespit edildi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç biyoçeşitlilikte gözle görünür bir canlanmanın yaşandığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla doğaya yansımasını gösterdiğini aktaran Kılıç, barındırdığı 200'e yakın kuş türüyle kuş cenneti olarak bilenen Hevsel Bahçeleri'ndeki canlıların bu mevsimde üreme faaliyetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle önü kesilen ziyaretçiler nedeniyle daha rahat hareket edildiğini kaydederek, bu durumun üreme döneminde olumlu etki yapacağını söyledi.

'TABİATIN DOĞAL DÜZENİ İÇİN OLUMLU ETKİ YAPTI'

Hevsel Bahçeleri'nin Diyarbakır için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kılıç, koronavirüsün insanlar için olumsuz ama tabiatın düzeni için olumlu yönde etki yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hevsel Bahçeleri, kuş cenneti olarak kabul edilmekte. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmamasıyla doğal yaşam bu olumsuzluktan olumlu yönde etkilendi. Özellikle bu mevsimde kuşların ve diğer canlıların üreme faaliyetleri var. Kuluçka, yavru yetiştirme faaliyetleri sürüyor. Bu tabiat için olumlu bir etkiye sahip. Kirlilik daha az, gürültü daha az ve insanların yaptığı diğer olumsuz etkenler minimumda. Bundan dolayı doğal yaşam olumlu yönde etkilenmiştir. Biyoçeşitlilik yönünden etkisi bu canlıların üremesini olumlu etkilemiştir. Yoksa mevcut türlerimiz önceki yıllarda da vardı. Bu yıl da aynı türlerimiz var ama üreme faaliyetleri daha rahat olduğu için daha fazla yavru yetiştirme, daha fazla alana yayılma imkanına kavuşmuştur. Bu tabiat için bir şanstır. Tıpkı hava kirliliğinin birçok bölgede temizlenmesi gibi burada da tabiat üreme yönünde olumlu yönde etkilenmiştir. Koronavirüs pandemisi insanlar için olumsuz olarak kabul edilir ama tabiatın doğal düzeni için olumlu yönde etki yaptı. Buradaki mevcut üreme ile ilgili davranışlarda kuluçka sayısında, yavru sayısında bir pik görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz."

DİYARBAKIR Koronavirüs biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı

Dicle Üniversitesi, Hevsel Bahçeleri, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:26 Kaynak: DHA


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