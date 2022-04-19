Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor

19.04.2022 12:52
Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada atıl bakır tel ve plastiklerin geri dönüşümüyle üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada atıl bakır tel ve plastiklerin geri dönüşümüyle üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Avustralya, Meksika, Mısır, İran, Irak, Suriye, Türkmenistan, Hindistan, Malezya ve Lübnan'a ihracat yapılan fabrikanın sahibi Veysi Cengiz, AA muhabirine, firmalarının dededen kalma olduğunu, üçüncü kuşak olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentte 40 yıldır hizmet verdiklerini, 50'yi aşkın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Cengiz, bozulmuş ve kullanılmayacak derecede olan bakır ve plastikleri geri dönüşümle kablo haline getirdiklerini belirtti.

Dönüşüm için 50 farklı makine kullanılıyor

Atıkların önce temizleme işleminden geçirildiğini, bakır dışı metaller alınarak yüzde 99,9 oranında saflaştırma işlemi yapıldığını aktaran Cengiz, şöyle konuştu:

"Daha sonra bakır eritme ocağında 1160 derecede eriterek ham maddeye çeviriyoruz. Bakır, tel çekme makinelerinden geçirilerek inceltiliyor. Müşterilerden gelen talep doğrultusunda kabloyu inceltip kullanıma sunuyoruz. Bakırın dönüşüm işlemi için 50 farklı makine kullanılıyor."

Ürünlerinin ağırlıklı olarak tarım sektöründe, sondaj makineleri, derin kuyuların pompaları, motor bobinleri ve yüksek gerilim trafolarında kullanıldığını dile getiren Cengiz, ürettikleri kabloların yarısını yurt içine yarısını da yurt dışına gönderdiklerini ifade etti.

Cengiz, "Geçen yıl 2 milyon dolarlık ihracat hedefini tutturduk. Bu yıl 3 milyon dolar hedefiyle geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış sağlamak istiyoruz. Atıl malzemelerin ülke ekonomisine ve kent istihdamına katkı sağlaması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'dan 114 ülkeye ürünler gidiyor"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da kentte 311 fabrikada 14 binin üzerinde kişinin çalıştığını bildirdi.

İnşaatı devam eden fabrikaların da faaliyete girmesiyle istihdamda 20 binin üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Fidan, kentin ihracatının geçen yıl yüzde 48,34 arttığını anımsattı.

Fidan, ilden dünyanın her yerine ihracat yapıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Diyarbakır'dan 114 ülkeye ürünler gidiyor. Kablo fabrikamız da geri dönüşümle kablo yaparak dünyanın 10 ülkesine ihracat yapıyor. Bu durum bizim için mutluluk ve gurur vericidir. Çünkü kazanan kent ekonomisi, OSB ve halkımız... Tek hedefimiz; üretim, istihdam ve ihracat. Başka hiçbir derdimiz yok."

YORUMLAR
500
Diyarbakır'dan dünyaya gözlük üretimi Diyarbakır'dan dünyaya gözlük üretimi

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmışt
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement