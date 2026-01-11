Diyarbakır-Şanlıurfa Yolunda Kaza: Araç Alev Aldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda hızla ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp yolun dışına savrulması ve ardından alev alması bir aracın kamerasında yansıdı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bu sabah seyreden ve sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, yolun kenarına savruldu, ardından alev almaya başladı.

Bu görüntüler, arkadan gelen bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Bir kişinin yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye erleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.