Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2) - Son Dakika

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Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
6 saat önce
TARİHİ SURLAR ONARILIYORDiyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surların onarım çalışmaları sürüyor.
TARİHİ SURLAR ONARILIYOR
Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surların onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrılan 13 milyon 500 bin Türk Lirası bütçeyle onarımına başlanan tarihi surların ilk etapta çevresinde peyzaj çalışmaları ile bölgeden geçen İnaloğlu, Türistik ve Melikahmet caddelerinde kod düşürme çalışmaları başlatılırken, güvenlik nedeniyle konulan beton bloklar da kaldırıldı. Diplerinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla tarihi surların eski görünümüne kavuşacağı belirtildi.Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:33 Kaynak: DHA
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