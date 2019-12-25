Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini - Son Dakika

Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini

6 saat önce

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayiniDiyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
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