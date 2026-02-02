Diyarbakır ve Siirt'te yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Diyarbakır ve Siirt'te yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

02.02.2026 11:20
Diyarbakır ve Siirt'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Diyarbakır ve Siirt'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Diyarbakır'da, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'nun katılımıyla öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla ders başı yaptı.

Sadoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci dönem eğitim öğretim yılına "bayrak" temasıyla başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'de tüm okullarımızda bayrağımızın kıymetini, bayrağımızın değerini, istiklalimizin ve istikbalimizin değerini öğrencilerimize bugün anlatacağız. Bugün bu konuyu okullarımızda işleyeceğiz ve çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz. İkinci dönemin eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Siirt

Siirt'te de öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okullarına gitti.

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, ders başı yaptı.

Sınıfları gezerek, öğrencilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, eğitim öğretimin ikinci döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Öğrencilerden Esila Demirhan, yarıyıl tatilinin ardından okula başlamanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Okula Türk bayrağıyla geldiğini belirten Demirhan, "Biz bayrağımıza çok değer veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

