Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesinin ilk taksiti yatırıldı - Son Dakika
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Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesinin ilk taksiti yatırıldı

16.10.2022 14:06
Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesinin ilk taksiti yatırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 11 bin 487 Diyarbakırlı öğrencinin hesabına eğitim desteği ödemesinin ilk taksitini yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 11 bin 487 Diyarbakırlı öğrencinin hesabına eğitim desteği ödemesinin ilk taksitini yatırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da ikamet eden ve bu yıl üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran gençlere verilecek eğitim desteği başvurularında yapılan incelemeler tamamlandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 11 bin 487 öğrencinin müracaatının duyurulan kriterlere uygun olduğu tespit edildi.

Destek ödemesinin ilk taksiti olan 1250'şer lira öğrencilerin hesabına yatırıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere toplam 28 milyon 717 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.

Destek ödemesinin ikinci taksiti bahar döneminde öğrencilerin hesabına aktarılacak.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesinin ilk taksiti yatırıldı - Son Dakika

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