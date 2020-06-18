Diyarbakırspor'a korona virüs testlerinden iyi haber
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde lider durumda olan Diyarbakırspor'da önceki gün Futbol Federasyonunun Futbola Dönüş Programı kapsamında yapılan yeni tip korona virüs testlerinden iyi haber geldi.
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde lider durumda olan Diyarbakırspor'da önceki gün Futbol Federasyonunun Futbola Dönüş Programı kapsamında yapılan yeni tip korona virüs testlerinden iyi haber geldi. Teknik heyet, futbolcular ve personele uygulanan testlerin sonuçları negatif çıktı.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 15 Martta ara verilen ligde lider durumda yer alan 52 yıllık efsane kulüp bu güzel haberin ardında lig hazırlıklarına odaklandı. Teknik sorumlu Aytekin Yıldırım, test sonuçlarının iyi çıkması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Hedeflerinin lige hazırlanıp şampiyon olmak olduğunu belirten Yıldırım, "Kulüp başkanımız Ekrem Karakoç'un sağlamış olduğu imkanlarla yeni tip korona virüs testlerinden geçti. Çok şükür sonuçlar negatif çıktı. Futbol Federasyonu, yarıda kalan sezonun tamamlanması için 18 Temmuzda karar kıldı. Ancak statü ne olacak bilemiyoruz. Tüm koşullara hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Diyarbakırspor'u inşallah BAL'a taşıyacağız. Kararlı ve umutluyuz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:23 Kaynak: İHA
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