Diyarbekirspor idman sahasının bakımı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbekirspor idman sahasının bakımı yapıldı

20.10.2022 15:50
Diyarbekirspor idman sahasının bakımı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un idman sahasında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un idman sahasında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden ve lig maçları hazırlıklarını Yenişehir ilçesi Şılbe Tesisleri'nde gerçekleştiren Diyarbekirspor'a ait idman sahası yenilendi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bakım ve onarım çalışmalarında, çim ekiminden önce 8 bin 150 metrekarelik futbol sahasının tamamına yabani ot ilaçlama uygulaması yaptı.

Ardından yeşil sahaya, bitkisel harç serimi yapılıp, mibzer ile çim ekimi gerçekleştirildi.

İdman sahasının tamamını TFF yönetmeliklerine uygun olarak düzenleyen ekipler, çalışmalarını tamamladı, sahayı Diyarbekirspor kulüp yetkililerine teslim etti.

Çimlerin olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla Diyarbekirspor Kulübü, önümüzdeki yıl mart ayından itibaren sahayı kullanmaya başlayacak.

Kaynak: AA
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