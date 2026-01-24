Djalovic: Asla Pes Etmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Djalovic: Asla Pes Etmeyeceğiz

24.01.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un teknik direktörü Djalovic, Başakşehir'e 3-0 yenilgi sonrası pes etmeyeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Djalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Djalovic, "Açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Açıkalın: "Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz"

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, Beşiktaş maçının ardından sahalarında galibiyet beklediklerini söyledi.

Zor bir fikstürlerinin olduğunu ve transfer için de gece, gündüz çalıştıklarını dile getiren Açıkalın, şöyle konuştu:

"Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmak için 3-5 tane oyuncu getirmek kolay ama biz tamamen Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar, oyunsal, puansal anlamda yaşayacağız. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Skor önemli ama bugün 3-0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden fazla üzmüştür. Umarım bir an önce takımımız gerekli oyunu oynar diye düşünüyorum."

Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacaklarını anımsatan Açıkalın, Kayserispor'un gerektiği gibi sahaya çıkıp oynayacağını belirtti.

RAMS Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin de maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Rakiplerine çok az pozisyon verdiklerini dile getiren Şahin, takımının defansif anlamda iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Kayserispor'a başarı temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız, Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, her zaman iyi bir defans anlayışı sergileyen Başakaşehir vardı. Umarım bunda hemfikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayserispor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Djalovic: Asla Pes Etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
ABD’den yeni İran hamlesi Yaptırım kararı alındı ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

19:01
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz Yıldız isim yedeklerde
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
18:43
Kocaelispor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 19:07:46. #7.11#
SON DAKİKA: Djalovic: Asla Pes Etmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.