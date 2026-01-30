Djokovic, Avustralya Açık Finaline Yükseldi - Son Dakika
Djokovic, Avustralya Açık Finaline Yükseldi

30.01.2026 19:00
Novak Djokovic, Jannik Sinner'i yenerek Carlos Alcaraz ile finalde karşılaşacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic, finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde turnuvada son iki yılın şampiyonu dünya 2 numarası Sinner ile 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic karşı karşıya geldi.

Djokovic, Sinner'i 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek finale çıktı.

Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim olmuştu.

Djokovic, 1 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında, kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Alcaraz ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

38 yaşındaki Sırp tenisçi, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını da ele geçirecek.

Kaynak: AA

Avustralya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
