DKMP yaban hayatını foto kapanlarla kayıt altına alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel DKMP yaban hayatını foto kapanlarla kayıt altına alıyor - Son Dakika

DKMP yaban hayatını foto kapanlarla kayıt altına alıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto kapanlar, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto kapanlar, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarını izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor.

Canlıların hareketini algılayarak çok kısa sürede çekim yapabilme kabiliyetine sahip foto kapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor. Foto kapanlar, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları için büyük önem taşıyor.

Foto kapanlar, kaçak avcılık ve kara yollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda da pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor.

Foto kapanlara belgesel niteliği taşıyan güzel görüntüler de takılıyor. Artvin'de foto kapana yakalanan, doğal ortamlarında oynayan 3 yavru ve onları korumaya çalışan anne ayıya ait görüntü, hem bölgenin yaban hayatı açısından önemini hem de biyolojik çeşitliliğinin ne derece zengin olduğunu gözler önüne seriyor.?

DKMP yaban hayatını foto kapanlarla kayıt altına alıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:15 Kaynak: AA
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