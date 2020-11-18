DNC Grup CEO'su Coşkuner: "Genç girişimciler için eğitim ilk sırada olmalı" - Son Dakika

DNC Grup CEO'su Coşkuner: "Genç girişimciler için eğitim ilk sırada olmalı"

18.11.2020 10:54
DNC Grup CEO'su Coşkuner:

Son dönemde markaların özellikle sosyal medya alanındaki başarılı PR çalışmalarını yürüten DNC Grup CEO'su Deniz Işın Coşkuner sektörle ilgili deneyimlerini paylaşarak, "Başarılı olmak ve bu başarıyı sürdürmek için yegane parolamız eğitim.

Son dönemde markaların özellikle sosyal medya alanındaki başarılı PR çalışmalarını yürüten DNC Grup CEO'su Deniz Işın Coşkuner sektörle ilgili deneyimlerini paylaşarak, "Başarılı olmak ve bu başarıyı sürdürmek için yegane parolamız eğitim. Hangi alan olduğu fark etmeksizin genç girişimciler özellikle eğitimlerine ilk sırayı vermelidirler. Eğitim, insanların her daim gelişimine katkıda bulunur. Gelişen insan da elbette başarılı olacaktır" dedi.

Deniz Işın Coşkuner, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta öğrenim görmesinin yanı sıra sosyal medyanın gücünü keşfederek, ailesinin desteğiyle DNC Medya isimli PR ajansını kurdu. Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Coşkuner sektörde başarılı bir şekilde ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Coşkuner, "Rakiplerimizden en büyük farkımız eğitime ve farklı fikirlere ve çeşitliliğe her zaman çok önem vermemiz. Farklılık ve eşitlilik bizi diğer ajanslardan ayırıyor. Sadece tek bir alanda hizmet vermiyoruz. Aldığımız markanın PR ve satış çalışmalarını birlikte yürütebiliyoruz. Bir gün tanıtım çalışmaları yapıp diğer bir gün de satış alanında hizmet verme potansiyeline sahibiz. Yani müşterinin ihtiyacı bizim önceliğimiz oluyor bir anlamda. Bir de sadece ülke içinde değil dünya genelinde hizmetlerimizi uygulayabiliyoruz. Toronto, Ahmedabad ve Berlin'de ofislerimiz bulunuyor. Uluslararası çalışan şirketlerin hizmetlerini bu sayede rahatlıkla yerine getirebiliyoruz" dedi.

"24 Kasım'da doğmak benim kaderimi belirledi"

24 Kasım günü Antalya'da doğmuş olan Deniz Işın Coşkuner sınıf öğretmenliği bölümünde 4. sınıfta öğrenimine devam ediyor. Sosyal medya alanında gösterdiği etkin çalışmalarla da adını bu sektörde duyuran genç girişimci "24 Kasım'da doğmak benim kaderimi belirledi. Eğitime ve öğrenmeye bu kadar önem verme sebebim belki de öğretmenler gününde doğmuş olmam olabilir diye düşünüyorum. Hayatım boyunca öğrenmek ve eğitim almak kadar beni mutlu eden bir şey olmadı. Aslında orta hallinin bile altında bir gelire sahip olan bir ailede büyüdüm. Fakat babam hiçbir zaman bizi kimseye muhtaç etmedi. 12 yaşında başladığım web tasarım ve kodlama işimi forumlar aracılığı ile duyurdum ve işlerim artmaya başladı. Babam ve annem okulu aksatmadığım sürece yaptığım işe her zaman destek oldular. Onların da desteği ile şimdi buradayım. Başarımın arkasında onlar var aslında" diyerek kendi motivasyon kaynaklarını da açıkladı. - ANTALYA

DNC Grup CEO'su Coşkuner: Genç girişimciler için eğitim ilk sırada olmalı

Sınıf Öğretmenliği, Medya, CEO, PR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DNC Grup CEO'su Coşkuner: 'Genç girişimciler için eğitim ilk sırada olmalı' - Son Dakika


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