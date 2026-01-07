Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın şüpheli ölümü sonucu cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlarına da çıkmayan Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Evli ve 2 çocuk sahibi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenilirken, ölümün şüpheli bulunmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri Doç. Dr. Çağlar'ın 3. katta bulunan dairesinde inceleme gerçekleştirdi. Buradaki incelemenin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Doç. Dr. Bayram Çağlar için yarın Gümüşhane Üniversitesi'nde tören yapılacağı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE