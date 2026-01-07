Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
07.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu, tören düzenlendi.

Evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (56) için tören yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

Cenazesi morgdan alınan Çağlar için İletişim Fakültesi binası önünde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Çağlar'ın ailesi katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldız, "Dünya böyle bazen beklenmedik dönemler, beklenmedik yaşlara sürprizler yapabiliyor." dedi.

Tören alanını dolduran kalabalığı işaret eden Yıldız, "Mesai arkadaşıyla birlikte bu yolculukta kendisinin güzel işler ve güzel sedalar bıraktığını resmetmiş bir hocamız. Kendisine rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar'ın kız kardeşi Hacer Çağlar ise çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Helallik istenilip, dua edilen törenin ardından Çağlar'ın cenazesi Trabzon'a uğurlandı.

Yaşamını yitiren akademisyenin cenazesi, yarın Trabzon'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:34:24. #7.11#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.