Doç. Dr. Bayram Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (56) için tören yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

Cenazesi morgdan alınan Çağlar için İletişim Fakültesi binası önünde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Çağlar'ın ailesi katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldız, "Dünya böyle bazen beklenmedik dönemler, beklenmedik yaşlara sürprizler yapabiliyor." dedi.

Tören alanını dolduran kalabalığı işaret eden Yıldız, "Mesai arkadaşıyla birlikte bu yolculukta kendisinin güzel işler ve güzel sedalar bıraktığını resmetmiş bir hocamız. Kendisine rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar'ın kız kardeşi Hacer Çağlar ise çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Helallik istenilip, dua edilen törenin ardından Çağlar'ın cenazesi Trabzon'a uğurlandı.

Yaşamını yitiren akademisyenin cenazesi, yarın Trabzon'da toprağa verilecek.