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Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü - Son Dakika

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü

29.12.2021 10:31
Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ödülüne değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) genç bilim insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ödülüne değer görüldü.

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapmış olduğu 'Damar yeniden biçimlenmesi', 'Hedefe yönelik kontrollü ilaç salınım sistemlerinin geliştirilmesi' gibi çalışmalarının yanı sıra bilime ve topluma yaptığı katkılarla ödüle değer görülen Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, törende ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldüğü için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tuna, ödül getiren çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle son zamanlarda çalışmalarımın odaklandığı hedefe yönelik ilaç taşıma sistemleri ve biyosensor platformlarının geliştirilmesi konularında yaptığımız çalışmaların hızlı ve yerinde hastalık tespiti için özgün ve farklı çözümler ortaya koyabilme potansiyeli bulunmaktadır. Bu projede amacımız farklı viral enfeksiyonlara karşı uyarlanabilir hızlı bir tespit yöntemi geliştirmek."

DOÇ. DR. BİLGE GÜVENÇ TUNA HAKKINDA

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü'nde lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı'ndan ise yüksek lisansını tamamladı.

Hemen ardından dünyanın önde gelen araştırmacı tıp merkezlerinden ABD'deki MAYO Clinic'te 'Düz kas biyomekaniği' konusunda araştırmalar yaptı. Doktora çalışmalarını Marie Curie bursiyeri olarak Amsterdam Üniversitesi Akademik Medikal Merkez'inde (AMC) Biyomedikal Mühendisliği ve Fizik Bölümü'nde 2014 yılında tamamlayan Doç. Dr. Tuna, burada, 'Kan akışı ve basınç kontrolünün modellenmesi, arter mekaniği, direnç arterlerinin yeniden biçimlenmesinin oluşum mekanizması, hipertansiyon ve vasospasmda rol alan du¨z kas plastikliği' konularında çalıştı.

Kısa süre Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunan Doç. Dr. Tuna, 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda göreve başladı.

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'nın son yıllarda Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği araştırmalar birkaç başlık altında toplanabilir; Aptamerler, hedefe yönelik kontrollü ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesi, biyosensör platformlarının ve hastalık tarama kitlerinin geliştirilmesi, kalori kısıtlamasının yaşlanma ile ilişkili hastalıklar üzerine olan etkisinde damarlanmanın ve epigenetik modifikasyonların rolü. Bu çalışmalarının en ilgi çekici yönü aptamerin sadece hedefleme yapmak için değil aynı zamanda moleküler kapı olarak kullanılmış olmasıdır. Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'nın gerçekleştirdiği bu çalışmalar birçok yeni çalışmaya da öncülük etmektedir.

Bugüne kadar üç adet TÜBİTAK projesini ve bir adet Sanayi Bakanlığı projesini yürütücü olarak tamamlayan Doç. Dr. Tuna, Kasım 2021'de kabul edilen TÜBİTAK-COST destekli yeni bir projenin yürütücü araştırmacılığını yapmaktadır. Bunların yanı sıra halen devam etmekte olan TÜBİTAK 1004 ve TÜBİTAK 1071 (Newton-Katip Celebi) projelerinde araştırmacı olarak yer almaktadır.

Araştırmalarının yanı sıra birçok lisans ve lisansüstü öğrencisine danışmanlık/mentorluk yapan  Tuna'nın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencilerinden bazıları, Belçika ve Almanya'daki üniversitelerden Marie Curie Projeleri dahilinde tam burs kazanarak dünyanın önemli araştırmacıları ile çalışma ve doktora yapma fırsatı elde etmiştir. Üç kız çocuğu annesi olan Doç. Dr. Tuna, 2019 yılında UNESCO L'oreal 'Bilim Kadınları için' ödülüne ve geçtiğimiz aylarda ise 2021 BAGEP ödülüne değer görülmüştür.


Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü
Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü
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Yeditepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Tüba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna'ya TÜBA-GEBİP Ödülü - Son Dakika
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