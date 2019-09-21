Doğa Cadde AVM'de Aşure Günü etkinliği

Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen Aşure Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



İnönü Caddesi üzerinde bulunan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğine AVM'de yer alan firma temsilcileri ile AVM yönetimi de katıldı.



Yaklaşık iki bin kişiye Aşure ikram edilirken, Muharrem ayı nedeniyle geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yılda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AVM yetkilileri, "Etkinliği düzenlemekteki amacımız birlik ve beraberliğe katkı sunmak. Bu vesile ile Muharrem Ayının da hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdiler. - MALATYA