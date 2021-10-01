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Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika

Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu

01.10.2021 11:57
Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde Pamukkale'yi andıran Göksu Travertenleri, turkuaz renkli göletleriyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Giresun'un Dereli ilçesinde Pamukkale'yi andıran Göksu Travertenleri, turkuaz renkli göletleriyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Giresun'da son yıllarda turizm yükselişini sürdürüyor. Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl gibi doğa harikaları yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pınarlar köyünde yapımı devam eden ve yer altından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri'ne de ilgi her geçen gün artıyor.

Giresun İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) iş birliğiyle yapımı devam eden "Göksu Travertenleri Projesi" kapsamında teras şeklinde büyüklü küçüklü göletler oluşturuldu. Ziyaretçiler için yapılan yürüyüş yolları zamanla beyaz rengi alırken, göletler de turkuaz renge büründü. Travertenler, projenin tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.

Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl ile aynı güzergahta bulunan Göksu Travertenleri, henüz tamamlanmamasına rağmen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doğaseverler, travertenleri ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ordu'dan ziyarete gelen Ertan Uzunçakmak, Göksu Travertenleri'nin görsel olarak çok güzel olduğunu ifade etti. Uzunçakmak, "Biz Ordu'dan geliyoruz. Buranın ününü duymuştuk. Zaten yol boyunca değişik mesire yerleri var. En tepede de burası var. Sodalı suyun akışı sayesinde oluşan bir doğal yapı anladığım kadarıyla. Görsel olarak çok güzel. Daha da güzel olacak

muhtemelen. Herkese tavsiye edilebilecek bir yer. Güneşli bir günde gelinebilirse daha güzel olur. Genel olarak görülebilecek 3-4 güzel yer var. Bunların içerisinde en güzellerinden biri de bu travertenler" dedi.

Köy sakinlerinden Şükrü Önel ise ülkenin çeşitli yerlerinden birçok insanın ziyarete geldiğini belirterek, "Burası ileride daha iyi olacak. Tam açılmadı. Dereli ve Pınarlar köyü için ileride turizmde daha çok gelişme olacağını tahmin ediyorum. İnsanlar hem bizi tanıyor hem yörelerimizi görüp beğeniyorlar. Karadeniz dışında Akdeniz'den, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan buraya gelenler var. İnsanlar buradaki tabiatın güzelliğine hayran kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Öztürk-İHA)

Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika


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