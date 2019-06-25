Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı
1 saat önce
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı.
Doğa Koleji
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:58
Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye
birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır" dedi.
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