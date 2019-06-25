Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı
Son Dakika Ekonomi Haber

Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı

1 saat önce

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı.

Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı, System.String[]
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:58 
türkiye, doğa koleji, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]