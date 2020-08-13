Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez, Malazgirt'te - Son Dakika

Üzmez, 3. etap çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı 26 Ağustos'ta misafir etmeye hazır olunduğunu ifade etti.

Alanda incelemelerde bulunan Üzmez, Kaymakam Yalçın ve yetkili firma sahibi Felat Şengal 'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üzmez'i, Tarihi Milli Parkında Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın , Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve firma yetkilileri karşıladı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:07

Kaynak: AA

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