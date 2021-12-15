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Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: "Berdan" ve "Kleopatra" - Son Dakika

Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: "Berdan" ve "Kleopatra"

15.12.2021 23:13

Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: "Berdan" ve "Kleopatra"MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvan sayısı her geçen gün artıyor.

Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: "Berdan" ve "Kleopatra"

MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın en çok ilgi gören türleri arasında yer alan aslanların sayısı, iki yeni dişi aslanın gelmesiyle çoğaldı. Kayseri'deki bir hayvanat bahçesinden getirilen aslanlara, Tarsus'a özgü olan "Berdan" ve "Kleopatra" isimleri verildi.

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan ve en çok ilgi gören türler arasında yer alan aslanların sayısı, iki yeni genç dişi aslanın gelmesiyle arttı. Daha önce bir erkek ve iki dişi aslan bulunan Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri ayrı bir bölüme konuldu. Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesinden getirilen iki dişi aslana, Tarsus'a özgü olan "Berdan" ve "Kleopatra" isimleri verildi. Personel ve veterinerler tarafından özenle bakılan iki aslanın sağlık durumlarının ise iyi olduğu gözlendi.

Tarsus Doğa Parkı veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, Tarsus Doğa Parkı'ndaki iyi yeni cana da özenle bakacaklarını belirterek, "İki tane aslan bünyemize kazandırdık. Kayseri'den geldiler. 1,5-2 yaşları arasındalar. Ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve en çok sorduğu türlerden. Birinin adını Berdan, birinin adını Kleopatra koyduk, Tarsusumuza özgü olduğu için. Sağlık durumları şu anda çok iyi. Bir tanesi biraz zayıf kalmış, ekstra takviyelerle gelişimini pozitif yönde etkilemeye çalışıyoruz" dedi.

Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: Berdan ve Kleopatra
Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: Berdan ve Kleopatra
Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: Berdan ve Kleopatra
Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: Berdan ve Kleopatra

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kleopatra, Kayseri, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa Parkı'nın yeni sakinleri: 'Berdan' ve 'Kleopatra' - Son Dakika


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