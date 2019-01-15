Son Dakika Haberleri: Doğa Ve Teknoloji Akne ve Sivilce Tedavisinde Buluşuyor

Doğa Ve Teknoloji Akne ve Sivilce Tedavisinde Buluşuyor

23 dakika önce

Enes Bio Estetik Center'dan Int. Dipl. Kozmetisyen Nesrin Sürer, sivilce tedavisindeki etkili yaklaşımları anlatıyor.

Doğa Ve Teknoloji Akne ve Sivilce Tedavisinde Buluşuyor, System.String[]

SİVİLCELER HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

İnflamatuar bir cilt rahatsızlığı olan sivilce(akne) problemi, genel olarak yaşa bağlı kalmaksızın birçok kişide sıklıkla görülebiliyor. Kimi zaman stres, kimi zaman diğer çevresel faktörler sebebiyle ortaya çıkan sivilceler en çok da değişen beslenme alışkanlıkları ve yanlış kozmetik ürün kullanma sebebiyle oluşuyor. Özellikle yüz ve boyun bölgesinde çıkarak estetik kaygıları beraberinde getiren sivilcelerle savaşmaksa yeni nesil uygulamalarla mümkün hale geliyor.

SİVİLCENİN ASIL SEBEBİ GÖZENEKLERİN TIKANMASIDIR

Fiziksel olgunluğu sağlayan hormonlar, yağ bezelerinin daha fazla yağ üretmesine yol açar. Ciltteki gözeneklerin yağ sebebiyle tıkanması ve bakterilerin bu alanda birikmesiyle sivilceler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ciltteki gözenekler tıkanma sebebiyle nefes alamaz, toz ve kir sebebiyle koyulaşmaya başlar. Kurtulmak için her yola başvurulan siyah noktalar ise bu şekilde kendini gösterir. Siyah noktalar temizlenmediği takdirde bakteriler, yağ bezelerinde kanallara sızarak iltihaplı aknelerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu durum bir nevi kısır döngü gibidir. Fizyolojik sebepler, dış etkenler ve iyi temizlenmemiş bir cilt için kaçınılmaz bir sondur ancak düzeltilmesi mümkündür.

Sivilceye neden olan diğer faktörler;

Hormonal faktörler,

Kullanılan bazı ilaçlar,

Genetik yatkınlık,

Kozmetik ürünler,

Adet dönemi,

Duygusal stres,

Cilde baskı uygulayan ürünler.(sırt çantası gibi)

Sivilce problemlerine yeni nesil çözüm

Enes Bio Estetik Center'da uygulanan bu yöntem, özel geliştirilmiş yoğun bakım işlemiyle sivilcelere karşı kısa sürede çözüm üretiyor.Bu noktada 'Oleanal Acit ' içerikli, ciltte anti - biyotik etki yaratan Hydro Lotion, sivilce tedavisinde kullanılan Bio Heating maskla birlikte uygulanıyor. Cildin yağ üretimini düzenleyerek yağ azaltıcı etkisiyle ciltte komedon, sivilce oluşumunu ve ilerlemesini önlüyor. Yöntemin düzensiz beslenme, yanlış kozmetik ürün kullanımı, cilt temizliğinin ihmal edilmesi gibi sorunlardan kaynaklanan sivilcelerin düzelmesinde son derece başarılı sonuç alınıyor. Sonucunda sivilce ve akneler bir kader olmaktan çıkıp çözülebilir bir konuya dönüşüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: Bültenler

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