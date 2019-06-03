Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı
30 dakika önce
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Gerger
ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip
Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD
ekiplerinin kurtardığı Erdoğan hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gerger ilçesinde meydana geldi. Kayalık arazide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan, bir anda dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Erdoğan'ın düştüğünü gören arkadaşları AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile kurtarılan Erdoğan, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Ağır yaralanan Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adıyaman
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