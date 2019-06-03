Son Dakika Haberleri: Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı
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Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

30 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerinin kurtardığı Erdoğan hastaneye kaldırıldı. 
Olay, akşam saatlerinde Gerger ilçesinde meydana geldi. Kayalık arazide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan, bir anda dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Erdoğan'ın düştüğünü gören arkadaşları AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile kurtarılan Erdoğan, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Mehmet Garip, Gerger, Adıyaman, Güncel
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