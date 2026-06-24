Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı
24.06.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köy muhtarının doğa yürüyüşü sırasında bulduğu dev mantar, görenleri hayrete düşürdü. Tek parça halinde tam 20 kilogram gelen mantar, kısa sürede tüm köyün ilgi odağı oldu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Subaşı Köyü Muhtarı Ferhat Meran, rutin doğa yürüyüşünü gerçekleştirmek üzere köy kırsalına çıktı. Ancak arazide ilerlerken karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamadı. Meran, doğada kendi kendine yetişen ve tek parça halinde tam 20 kilogram ağırlığa ulaşan devasa bir mantar keşfetti.

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI 

Kırsal alanda bulduğu bu dev mantarı büyük bir çabayla köye getiren muhtar Ferhat Meran, keşfini köylülerle paylaştı. Kısa sürede köy meydanında toplanan vatandaşlar, adeta bir kaya parçasını andıran mantarı şaşkınlıkla inceledi.

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

SON YILLARIN REKOR BÜYÜKLÜĞÜ 

Bölge halkı, iklim şartlarına bağlı olarak nadiren büyük mantarlarla karşılaştıklarını ancak bu büyüklükte ve ağırlıkta bir mantarı ilk kez gördüklerini belirtti. 20 kiloluk dev mantar, bölgede son yıllarda kayda geçen en büyük mantar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yıldızeli, 3. Sayfa, Subaşı, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı
Eyüp’ün ölümüne ilişkin davanın sanığı: Amacım onunla oyun oynamaktı Eyüp'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı: Amacım onunla oyun oynamaktı

16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:08:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.