Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu

04.07.2022 09:56

Doğada arkadaşlarıyla yürüyüş gerçekleştiren bir genç kadın, yanına yaklaşan ayıya karşı akıllıca bir yöntem izleyerek olası saldırıdan kurtuldu. Ayının yaklaşmasıyla hareketsizce duran kadın, ayının kendisini koklamasının ardından bölgeden uzaklaşmasıyla olayı hasarsız atlattı.

Zaman zaman insanlara yönelik saldırı gerçekleştiren ayılar, bazı durumlarda ise insanlara zarar vermiyor. Buna benzer bir durumla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım, çok sayıda izlenme aldı.

DOĞADA YÜRÜYORLARDI

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada bir ayı ile karşılaştı. Hızlıca ne yapacaklarına karar veren kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde durdu. Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başladı.

HİÇBİR ŞEY YAPMADAN UZAKLAŞTI

Bir süre genç kadını koklayan ve yanında duran ayı, daha sonra hiçbir şey yapmadan bölgeden uzaklaştı. Genç kadının uyguladığı taktik ise izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğada yürürken ayıyla karşılaşan genç kadın, soğukkanlılığını koruyarak saldırıdan zekası sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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