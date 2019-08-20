Doğadaki parçaları süs eşyasına dönüştürüyor

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Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar

Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi

ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar