Doğal Gaz Fiyatları Düştü
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Düştü

06.01.2026 14:31
Spot doğal gazda referans fiyat 14,327 TL, işlem hacmi 3.8 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 327 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 miylon 839 bin 339 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 725 bin 140 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 327 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 268 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 43 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 610 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 268 milyon 609 bin 352 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 268 milyon 646 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

