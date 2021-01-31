Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira olarak belirlendi.
BOTAŞ, ticarethane müşterilerine uyguladığı 1000 metreküp doğal gaz satış fiyatını yüzde 1 artışla 1428 liraya yükseltti. OSB'lere doğal gaz satış fiyatı ise yüzde 1 artışla ise 1420 lira oldu.
BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerine uyguladığı tarifede yüzde 1'lik artışa gitti. Artışla birlikte santrallere uygulanan 1000 metreküp doğal gaz tarifesi 1428 liraya yükseldi.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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