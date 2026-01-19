Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi

19.01.2026 14:25
Dün spot doğal gazın fiyatı 14 bin 151 lira, işlem hacmi ise 2,6 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 151 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 628 bin 974 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 308 bin 796 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 151 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 858 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 443 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 287 milyon 763 bin 13 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 287 milyon 832 bin 62 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
