Doğal gaz tesisatlarına yetkisiz firmaların müdahalesi güvenlik riski oluşturuyor - Son Dakika

Doğal gaz tesisatlarına yetkisiz firmaların müdahalesi güvenlik riski oluşturuyor

20.10.2020 13:43
Doğal gaz tesisatlarına yetkisiz firmaların müdahalesi güvenlik riski oluşturuyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz, doğal gaz tesisatına yetkili firmalar dışında, uzman olmayan kişiler tarafından izinsiz olarak müdahale edilmesinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz, doğal gaz tesisatına yetkili firmalar dışında, uzman olmayan kişiler tarafından izinsiz olarak müdahale edilmesinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da 2007 yılından itibaren doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, vatandaşları tesisatlarına yetkisiz ve uzman olmayan kişilerce müdahale edilmesine izin vermemeleri konusunda uyardı.

Bilinçsizce müdahale edilen tesisatların sadece kendilerini değil çevrelerinde yaşayan diğer kişileri ve şehri de tehlikeye attığının altını çizen yetkililer, doğal gaz tesisatında yapılacak değişiklik öncesinde ilgili dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Aksa Afyon Doğalgaz Şirket Müdürü Tuncay Gezer, konuyla ilgili olarak, "Maddi çıkar uğruna ya da bilinçsizce uzman olmayan kişiler tarafından tesisatta yapılacak küçük bir değişiklik ya da müdahale hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Ekiplerin, ticari abonelerin doğal gaz tesisatlarıyla ilgili gerekli denetimleri ve kontrolleri yaptığını, kaçak ya da projesinde belirlenenden farklı bir şekilde kullanım yapan abonelere gerekli uyarılarda bulunarak düzeltilmesini ve uygun hale getirilmesini sağladığını belirten Gezer, şöyle devam etti:

"Yapılan tüm uyarılara rağmen tesisatlarındaki usulsüzlükleri gidermeyen vatandaşlara cezai işlem gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızdan yapılan uyarıları dikkate almalarını ve bu uyarıların kendilerinin ve çevredekilerin can ve mal güvenlikleri için son derece önemli olduğunu, konuyu ciddiyetle değerlendirmeleri gerektiğini önemle hatırlatmak istiyoruz. Şehrimizde yaşayan hiç kimsenin doğal gaza yapılan hatalı müdahaleler sonucu zarar görmesini göze alamayız. Bizim en önemli görevimiz şehrimizdeki herkesin doğal gazı güvenle ve kesintisiz kullanabilmesini sağlayabilmektir."

Doğalgaz, Afyon, Aksa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal gaz tesisatlarına yetkisiz firmaların müdahalesi güvenlik riski oluşturuyor - Son Dakika

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