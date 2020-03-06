Doğan Ercan'dan Abdullah Avcı açıklaması! Fenerbahçe iddialarını doğruladı

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen teknik direktör Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan, sarı lacivertli ekiple görüştüklerini doğruladı.



Radyospor'a konuşan Ercan, yaklaşık iki hafta önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak henüz anlaşmaya varılmadığını ifade etti.



Doğan Ercan'ın Abdullah Avcı ile ilgili açıklamaları şu şekilde:



"İki hafta ile Ali Koç'la görüştük. Yönetici ile görüştük ve Galatasaray maçından sonra bakacaklarını söylediler. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok. Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçından sonra ben görüşmedim Fenerbahçe yönetimiyle"



"COCU'DAN SONRA AVCI'YI İSTEDİLER"



"Yurt dışından Donetsk arayış içindeydi. O zaman Başakşehir bırakmamıştı. Fenerbahçe o dönemde Avcı ile ilgileniyordu. Fenerbahçeli bir yönetici ile görüştüm ve Başakşehir'in bırakmayacağını söylemiştim. Cocu gittikten sonra Abdullah Avcı ile görüştüler. Hocanın karakterini biliyorsunuz. Başakşehir'i yarı yolda bırakmak istemedi."