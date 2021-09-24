Doğanşehir'de Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca, Merkez Çarşı Camisi yanında Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, millet olarak sabır, sevgi ve saygıyı kaybetmemek gerektiğini belirterek, "Ahilik Haftası'nın bütün millete, ülkemize barış, kardeşlik huzur getirmesini bir an önce de bu salgından kurtulmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal da ahilikte dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerinin esas alındığını ifade ederek bu insani değerlerin toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Program vatandaşlara yemek ikramıyla son buldu.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Kırcaer katıldı.