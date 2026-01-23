Doğanşehir'de Jandarmadan Kar Yardımı - Son Dakika
Doğanşehir'de Jandarmadan Kar Yardımı

Doğanşehir\'de Jandarmadan Kar Yardımı
23.01.2026 10:26
Malatya Doğanşehir'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen yolda kalan bazı araçlar, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri, ilçenin ana arterlere ile kavşaklarda da trafik güvenliği için tedbir aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de Jandarmadan Kar Yardımı

SON DAKİKA: Doğanşehir'de Jandarmadan Kar Yardımı - Son Dakika
