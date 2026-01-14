Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, Polat Mahallesi'nde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürüyor.
Kardan dolayı kapanan yolları ise ekipler, iş makineleri yardımıyla açmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de Karla Mücadele Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?