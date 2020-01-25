Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi.

İlçedeki gasilhaneden alınan Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi Gökçe Mezarlığına getirildi.

Cenazeler, burada kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındı.

Cenaze törenine Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazesi daha sonra Gökçe Mezarlığında toprağa verildi.

Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Kara, Ayşe Fatma, Doğanyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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