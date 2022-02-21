DOĞASEVERLER, AKDAMAR ADASI'NDAKİ FOTOĞRAF ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na fotoğraf ve yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar eşsiz manzarası, tarihi yapısı ve doğal güzelliği ile bilinen adayı gezip, fotoğraf çekti.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası için, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Akdamar Adası'nda fotoğraf ve yürüyüş etkinliği düzenledi. Etkinlik için Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsleriyle Edremit İlçesindeki İskeleye gelen doğaseverler, buradan teknelerle yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından Adaya ulaştı. Eşsiz manzarası, tarihi yapısı ve doğal güzelliği ile bilinen adayı gezen doğaseverler fotoğraf çekip, güzel havada yürüyüş yaptı.